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Lionel Messi'den asrın imzası! Rekor ücrete imza atıyor

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Giriş: 09.05.2023 16:42
Fransa'nın güçlü takımlarından PSG'de Lionel Messi dönemi sona eriyor. Suudi Arabistan'a izinsiz gitmesi nedeniyle kadro dışı bırakılan ancak özür dilemesinin ardından yeniden takıma dönen Arjantinli yıldızın yeni takımı duyruldu. Messi'nin rekor ücrete imza attığı iddia edildi.
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