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Lille Burak Yılmaz'a veda etti! Teşekkürler kral

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Giriş: 20.05.2022 16:47
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Burak Yılmaz için veda mesajı yayımladı. Lille'den yapılan açıklamada, "72 maç, 25 gol ve 2 şampiyonluk yaşayan Kral Burak, LOSC'den ayrıldı. Bunun için ve diğer her şey için teşekkürler kral" ifadeleri kullanıldı.
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