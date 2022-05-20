Lille Burak Yılmaz’a veda etti! Teşekkürler kral

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Burak Yılmaz için veda mesajı yayımladı. Lille'den yapılan açıklamada, "72 maç, 25 gol ve 2 şampiyonluk yaşayan Kral Burak, LOSC'den ayrıldı. Bunun için ve diğer her şey için teşekkürler kral" ifadeleri kullanıldı.