Ligler ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklamalar

Ligler ne zaman başlayacak? Hakem Halil Umut Meler'in saldırıya maruz kalmasıyla birlikte gözler TFF Başkanı Büyükekşi'ye döndü. Ekşi canlı yayında gündeme ilişkin yaptığı açıklamada liglerin 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını bildirdi. Ayrıca; Bu hafta yapılması gereken maçlar 10 Ocak’a ertelenirken, 19 Aralık itibaren ligin 17’nci hafta maçları oynanacak. Bu kararla ligin 18’inci haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi değişmemiş oldu.