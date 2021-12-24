24 Aralık 2021, Cuma
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Lider Trabzonspor Medipol Başakşehir'i ağırlayacak! Zirvede zorlu viraj
Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor liderlik koltuğuna kuruldu. Rakiplerine fark atan bordo mavililerin yarın akşamki konuğu ise son haftaların çıkış yakalayan ekibi Başakşehir. Karadeniz Fırtınası 3 puan alarak bir rakibini daha egale etmek istiyor.