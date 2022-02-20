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Lider farklı kazandı! Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti

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Giriş: 20.02.2022 18:14
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet daha alan Trabzonspor, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.
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