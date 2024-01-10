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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Giriş: 10.01.2024 20:04
Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirdi.
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