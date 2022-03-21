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Kulüpler Birliği Toplantısı sona erdi! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması | TFF ile toplantı ne zaman?

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Giriş: 21.03.2022 16:22
Güncelleme:21.03.2022 16:22
Son dakika haberi... Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacağını açıkladı. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk" ifadelerine yer verdi. Ağaoğlu, “28 Mart’ta kulüpler ve TFF ihale için bir araya gelecek” şeklinde konuştu.
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