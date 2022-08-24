24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Küçükçekmece’de iki arkadaşın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Küçükçekmece’de, yemek yiyen iki kişiye yapılan silahlı saldırın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde araçla gelen şahısların saldırı düzenledikten sonra kaçtığı görülüyor.