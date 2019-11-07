Krasnodar Trabzonspor maçı CANLI anlatım İZLE

Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi siftah peşinde... Bordo mavililer ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Rusya temsilcisi Krasnodar'ı yenip bu sezon UEFA'da ilk galibiyetini almak istiyor. Şehir ile aynı ismi taşıyan Krasnodar Stadyu'munda saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Taraftarlar KRASNODAR TRABZONSPOR maçı CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maç BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi siftah peşinde...

Bordo mavililer ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Rusya temsilcisi Krasnodar'ı yenip bu sezon UEFA'da ilk galibiyetini almak istiyor. Şehir ile aynı ismi taşıyan Krasnodar Stadyu'munda saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Taraftarlar KRASNODAR TRABZONSPOR maçı CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maç BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

KRASNODAR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

MUHTEMEL 11'LER

KRASNODAR: Safonov, Petrov, Martinovich, Spajic, Ramirez, Vilhena, Olsson, Fernandes, Ari, Berg, Suleymanov

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Doğan, Ahmet, Kamil, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

FIRTINA İLK MAÇI 2-0 KAYBETMİŞTİ

Trabzonspor, Krasnodar ile 24.10.2019 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Trabzonspor son maçında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olurken Krasnodar evinde Rostov ile 2-2 berabere kaldı.

Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Krasnodar'ın Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maç, iki takım arasında Avrupa arenasında oynanan ilk karşılaşmaydı.

Krasnodar, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı iki iç saha maçını da kazandı (1-0 vs Fenerbahçe & 2-1 vs Akhisarspor).

Avrupa kupaları tarihinde iki kez Rusya deplasmanına çıkan Trabzonspor, bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı (1B 1M).

Avrupa kupalarında oynadığı son beş iç saha maçını kazanamayan Krasnodar (2B 3M), son galibiyetini Kasım 2018'de temsilcimiz Akhisarspor'u yenerek aldı (2-1).

Trabzonspor deplasmanda oynadığı son dokuz Avrupa maçında da kalesinde gol gördü (toplam 11).

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en az faul yapan takım Trabzonspor (24).

Avrupa Ligi'nde geride kalan üç maç haftasında Astana'nın (0) ardından en az net gol pozisyonuna giren takım Trabzonspor (1).

Krasnodar'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı üç golün ikisinde Ari'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Trabzonspor formasıyla rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isimler Anthony Nwakaeme (13) ve Alexander Sörloth (12) ancak bu iki oyuncunun toplam bir isabetli şutu var ve henüz golü yok.