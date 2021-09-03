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Kraliçe Elizabet  Ronaldo’nun imzalı formasın istedi! Kraliçe tarihte ilk kez imza istedi

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Giriş: 03.09.2021 09:13
Güncelleme:03.09.2021 09:14
İngiltere kraliçesi 2. Elizabet yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi. Ronaldo Kraliçe Elizabet'in imza istediği ilk kişi olarak tarihe geçti. Yılın futbolcusuna verilen altıntop ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı. Ronaldo, 2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edildi. Manchester United'da geçirdiği altı sezonda da tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.
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