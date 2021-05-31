Kral Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray'ın geçen sezon farklı takımlara kiraladığı 6 futbolcusu sezonun tamamlanmasının ardından geri döndü. O isimlerin arasında en çok dikkat çeken ise İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Diagne oldu. 2018-19 sezonunda Süper Lig'de 30 golle kral olan Diagne bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten devraldı. İşte sarı kırmızılı kulübe geri dönen o isimler...