Kovide yakalanan Ghezzal İstanbul’a ambulans uçakla geldi

Katar'ın başkenti Doha'da koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Raşid Gezal ile bir kulüp personeli ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Katar'ın başkenti Doha'da Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan Ghezzal'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Ambulans uçak Katar'dan saat 00.00 sıralarında havalandı. Uçak sabah 06.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı iniş yaptı. Uçaktan alınan Ghezzal ve kulüp personeli, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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