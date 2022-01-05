05 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kovide yakalanan Ghezzal İstanbul’a ambulans uçakla geldi
Katar'ın başkenti Doha'da koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaşlı Raşid Gezal ile bir kulüp personeli ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Katar'ın başkenti Doha'da Beşiktaş'ın kafilesinde yer alan Ghezzal'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Ambulans uçak Katar'dan saat 00.00 sıralarında havalandı. Uçak sabah 06.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı iniş yaptı. Uçaktan alınan Ghezzal ve kulüp personeli, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.