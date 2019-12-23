Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI anlatım İZLE
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Bu maç öncesinde 15. sıradaki ev sahibi takımın 15 puanı bulunuyor. 26 puanlı Trabzonspor ise 5. sırada yer alıyor.
KONYASPOR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.
Konyaspor'da sarı kart cezalısı Marin Anicic ve tedavisine devam edilen Savaş Polat kadroda yer almayacak.
Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Bordo-mavili takımda, Campi, Hosseini, Yusuf Sarı ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.
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