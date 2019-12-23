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23.12.2019

Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler... BeIN Sports ekranında naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Bu maç öncesinde 15. sıradaki ev sahibi takımın 15 puanı bulunuyor. 26 puanlı ise 5. sırada yer alıyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.

'da sarı kart cezalısı Marin Anicic ve tedavisine devam edilen Savaş Polat kadroda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Majid Hosseini'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavili takımda, Campi, Hosseini, Yusuf Sarı ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.

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