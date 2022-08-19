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Konya'dan dünyaya yükselen spor ateşi! 5. İslami Dayanışma Oyunları müthiş bir görsel şovla sona erdi

İHA
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Giriş: 19.08.2022 10:28
Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile sona erdi. Kapanış seremonisinde konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "54 İslam ülkesinin, binlerce sporcunun, binlerce sporseverin bir araya getirdiği buluşmayı böylesine güzel bir geceyle nihayetlendirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.
5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi
5. İslami Dayanışma Oyunları sona erdi
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