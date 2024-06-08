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KONGREYİ NEDEN TERK ETTİ? Aziz Yıldırım: Divan Başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 08.06.2024 14:00
Güncelleme:08.06.2024 14:01
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım basın toplantısında kongreyi neden terk ettiğini açıkladı. Aziz Yıldırım, "Divan Başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmıştı. Ali beye yöneldim, elini sıktım. Divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açacağını ifade ettim, 'Böyle giderse kavga çıkacak' dedim. Ali bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım." dedi.
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