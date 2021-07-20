20 Temmuz 2021, Salı
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KKTC'ye uygulanan spor ambargosuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC`de gençlerle bir araya geldi. Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Başkan Erdoğan KKTC'ye uygulanan spor ambargosu konusunda sporcular Türkiye üzerinden katılım sağlayabileceğini açıkladı.