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KKTC'ye uygulanan spor ambargosuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

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Giriş: 20.07.2021 21:22
Güncelleme:20.07.2021 21:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC`de gençlerle bir araya geldi. Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Başkan Erdoğan KKTC'ye uygulanan spor ambargosu konusunda sporcular Türkiye üzerinden katılım sağlayabileceğini açıkladı.

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