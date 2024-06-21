Kerem Aktürkoğlu: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, “Bizim galibiyet isteğimiz var. Çok iyi hazırlandık. İlk maçtan bizim de eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz. Portekiz’in analizini yaptık. Galibiyet alıp, gruptan lider bir şekilde çıkmak istiyoruz” dedi.

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