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Kerem Aktürkoğlu: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 22:41
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, “Bizim galibiyet isteğimiz var. Çok iyi hazırlandık. İlk maçtan bizim de eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz. Portekiz’in analizini yaptık. Galibiyet alıp, gruptan lider bir şekilde çıkmak istiyoruz” dedi.
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