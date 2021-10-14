Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop evinde ölü bulundu! İşte nedeni...

Kenya'yı olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop, evinde ölü bulundu. Tirop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında da dördüncü olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kırmıştı. İşte Agnes Tirop'un ölüm nedeni...