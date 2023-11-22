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Videolar Spor Videoları Kenan Yıldız için bomba karar! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girdi

Kenan Yıldız için bomba karar! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girdi

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Giriş: 22.11.2023 09:29
İtalyan devi Juventus, A Milli Takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız futbolcu Kenan Yıldız için kararını verdi. Süper Lig'in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Yıldız için devreye girdi.
Kenan Yıldız için bomba karar!
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