Kenan Yıldız için bomba karar! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girdi

İtalyan devi Juventus, A Milli Takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız futbolcu Kenan Yıldız için kararını verdi. Süper Lig'in üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Yıldız için devreye girdi.