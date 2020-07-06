Kayserispor - Beşiktaş maçı CANLI anlatım

Beşiktaş Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar rakibini yenerek puanını 53'e yükselterek 4.sıraya yükselmek istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise 3 puan alıp bitime 4 hafta kala ateş hattından kurtulmak istiyor. Taraftarlar saat 21'de başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler.

BEŞİKTAŞ Süper Lig'in 30. haftasında HES KABLO KAYSERİSPOR'a konuk oluyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar rakibini yenerek puanını 53'e yükselterek 4.sıraya yükselmek istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise 3 puan alıp bitime 4 hafta kala ateş hattından kurtulmak istiyor. Taraftarlar saat 21'de başlayacak ve BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden de takip edebilirler.

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