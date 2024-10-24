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"Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 13:43
Samsunspor’un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak deplasmanda 5’te 5 yapmak istediklerini söyledi.
Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz
"Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"
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