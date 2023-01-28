Kartal paşalar gibi! Cenk Tosun attı Beşiktaş Alanyaspor karşısında zorlanmadı: 3-0

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Siyah-beyazlılar, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2) ve Dele Alli kaydetti. Bu sonuçla bir maçı eksik olan Beşiktaş puanını 38 yaptı, Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.