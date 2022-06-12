12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Karagümrük'ten Andrea Pirlo açıklaması! Resmen duyurdular

Karagümrük'ten Andrea Pirlo açıklaması! Resmen duyurdular

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2022 18:41
Güncelleme:12.06.2022 19:20
Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Volkan Demirel'in ardından takımın başına futbol dünyasının önemli isimlerinden Andrea Pirlo'yu getirdi.
Karagümrük’ten Pirlo açıklaması!
Karagümrük'ten Pirlo açıklaması!
Mahmut Alpaslan: Fenerbahçe’nin Transferleri Genellikle Brezilya ve Portekiz’den Olacak
Mahmut Alpaslan: "Fenerbahçe'nin Transferleri Genellikle Brezilya ve Portekiz'den Olacak"
Pirlo Transferinin Perde Arkası! Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma Gelişmeleri Anlattı
Pirlo Transferinin Perde Arkası! Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma Gelişmeleri Anlattı
V. F. Karagümrük Andrea Pirlo İle Anlaşıldığını Açıkladı / Spor Gündemi / 12.06.2022
V. F. Karagümrük Andrea Pirlo İle Anlaşıldığını Açıkladı / Spor Gündemi / 12.06.2022
Beşiktaş Kulübünün Yaptığı Teklife Dair Detayları A Spor Muhabiri Sercan Dikme Aktardı
Beşiktaş Kulübünün Yaptığı Teklife Dair Detayları A Spor Muhabiri Sercan Dikme Aktardı
Mahmut Alpaslan: Weghorst Sörloth ve Cornelius’dan İyi Bir Oyuncu / Spor Ajansı
Mahmut Alpaslan: "Weghorst Sörloth ve Cornelius'dan İyi Bir Oyuncu" / Spor Ajansı
Selahattin Kınalı: Saha İçerisinde Hiç Bir İş Yok / Spor Ajansı / 12.06.2022
Selahattin Kınalı: "Saha İçerisinde Hiç Bir İş Yok" / Spor Ajansı / 12.06.2022
Mahmut Alpaslan Galatasaray Seçimi Hakkında Konuştu / Spor Ajansı / 12.06.2022
Mahmut Alpaslan Galatasaray Seçimi Hakkında Konuştu / Spor Ajansı / 12.06.2022
Ulaş Özdemir: Umut Güneş Uzun Zamandır Gündemde Olan Bir İsim Ancak Çok Güçlü Bir İhtimal Değil
Ulaş Özdemir: "Umut Güneş Uzun Zamandır Gündemde Olan Bir İsim Ancak Çok Güçlü Bir İhtimal Değil"
Burak Kural: Jorge Jesus Şampiyonlar Ligi’ne Katılmak İçin Nokta Atışı Transferler Yapacaktır
Burak Kural: "Jorge Jesus Şampiyonlar Ligi'ne Katılmak İçin Nokta Atışı Transferler Yapacaktır"
Nevzat Dindar: Dursun Özbek Beklediğimden Daha Fazla Oy Aldı! / Son Sayfa / 12.06.2022
Nevzat Dindar: "Dursun Özbek Beklediğimden Daha Fazla Oy Aldı!" / Son Sayfa / 12.06.2022
Volkan Demir’den Fenerbahçe Yorumu: Lincoln Henrique Transferi Bitme Aşamasına Çok Yakın A Spor
Volkan Demir'den Fenerbahçe Yorumu: "Lincoln Henrique Transferi Bitme Aşamasına Çok Yakın" A Spor
Daha Fazla Video Göster