Karacabey spordaki başarılarıyla dikkat çekiyor

Bursa Karacabey’e yapılan yatırımlar meyvelerine veriyor. TECO Karacabey belediyespor, bir zamanlar amatörde mücadele ediyordu. Ancak belediye ve taraftarın desteğiyle birlikte futbol takımı, ikinci lige kadar yükseldi, hatta TECO KARACABEY Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16'ya kaldı.