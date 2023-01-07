07 Ocak 2023, Cumartesi
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Karacabey spordaki başarılarıyla dikkat çekiyor
Bursa Karacabey’e yapılan yatırımlar meyvelerine veriyor. TECO Karacabey belediyespor, bir zamanlar amatörde mücadele ediyordu. Ancak belediye ve taraftarın desteğiyle birlikte futbol takımı, ikinci lige kadar yükseldi, hatta TECO KARACABEY Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16'ya kaldı.