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Kara Kartal Sivas'ta galip

İHA
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Giriş: 27.02.2022 13:25
Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretini Altay karşılaşmasında söndüren Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Beşiktaş, Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
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