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Kanarya dünya yıldızının peşine düştü! Edin Dzeko'yu bile gölgede bırakacak...

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Giriş: 04.07.2023 09:45
Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından tam gaz hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, yeni oyuncular ve yeni teknik direktörü ile sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte 3. dönemine başlayan tecrübeli isim İsmail Kartal, taraftarı heyecana boğarken, Edin Dzeko, Ryan Kent gibi isimler Kanarya'ya adeta nefes oldu. Sarı-lacivertli yönetimin bu kez peşine düştüğü isim ise, bu transferi gölgede bırakacak.
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