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26.02.2020

Kafayla top sektirmek yasaklandı! İşte nedeni... |Video

Avrupa'da 7 bin 600 eski profesyonel futbolcu baz alınarak bir araştırma yapıldı. Futbolcuların, diğer insanlara oranla beyin hastalıklarına bağlı ölüm ihtimalinin 3,5 kat parkinson hastalığından ölme ihtimalinin ise 5 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu araştırma sonrası 3 Zvrupa ülkesi 12 yaşından küçük futbolcuların topa kafayla vurmasına yasak getirdi.

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