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Kadıköy’de Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı

İHA
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Giriş: 01.05.2022 13:15
Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sokağa çıkan Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. Kavgaya karışan taraftarları polis ekipleri gözaltına aldı.
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