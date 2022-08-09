09 Ağustos 2022, Salı
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Kadıköy'de gol düellosu! Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor
Süper Lig'de bu sene şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadıköy'deki evinde ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u ağırladı. 6 golün olduğu maçta büyük çekişme yaşanırken Fenerbahçe uzatmalarda bulduğu golle son dakikalarda beraberliği kurtararak sahadan 1 puanla ayrıldı.