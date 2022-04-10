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Kadıköy'de dev derbi | Fenerbahçe-Galatasaray maçı 20.30'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2022 18:46
Süper Lig’de 32. Hafta zirvenin uzağında kalan iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek. Şampiyonluk yarışından erken kopan ancak ikincilik için mücadele eden Fenerbahçe, kötü geçirdiği sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyen Galatasaray’ı ağırlayacak.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı 20.30’da
Fenerbahçe-Galatasaray maçı 20.30'da
Kadıköy’de dev derbi
Kadıköy’de dev derbi
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