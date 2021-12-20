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Kadiköy Ali Koç istifa sesleriyle inledi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2021 11:51
Fenerbahçe, 2018'de büyük beklentilerle başkanlığa seçilen Ali Koç döneminde futbolda aradığını bulamıyor. Kadro ve teknik direktör istikrarsızlığı sarı lacivertli takımı şampiyonluk yarışında geriye düşürdü. Beşiktaş karşısında oynanan zayıf futbol taraftarı çileden çıkarırken tüm stat "yönetim istifa" sözleriyle Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Tepkilerin başladığı sırada stadın ısıtıcılar ve ışıkları kapatılarak seyirciler karanlığa hapsedildi.
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