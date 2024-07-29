Jose Mourinho basın toplantısında konuştu: Hedefimiz turu geçmek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Mutluyum en ideal durumda olmasak da yarınki maçta hedefimiz hayatta kalmak, üstesinden gelmek ve turu geçmek. Taraftarlarımızın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer oluşturduğunu duymuştum, bunun doğruluğunu yarın görmek istiyoruz" dedi.

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