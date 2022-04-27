27 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Jorge Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe sözleri! Resmen açıkladı
Yeni hoca ile ilgili girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüştü. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir açıklama geldi.