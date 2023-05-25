25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Jorge Jesus'tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti

Jorge Jesus'tan Fenerbahçeli futbolculara şok tepki! Soyunma odasına gitti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 13:58
Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Sivasspor'u 3-0'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, öğrencilerine tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.
Jesus’tan futbolculara şok tepki!
Jesus'tan futbolculara şok tepki!
Sacha Boey’den flaş transfer talebi
Sacha Boey'den flaş transfer talebi
Dünya yıldızı Kartal’ı istiyor!
Dünya yıldızı Kartal'ı istiyor!
Samet Akaydin PFDK’ya sevk edildi
Samet Akaydin PFDK'ya sevk edildi
Kanarya’dan derbide Fırtına’ya geçit yok!
Kanarya’dan derbide Fırtına’ya geçit yok!
Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu!
Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu!
Gözünü Süper Lig’e dikti
Gözünü Süper Lig'e dikti
Galatasaray-  İstanbulspor maçı...
Galatasaray-  İstanbulspor maçı...
Kanarya’dan Aslan’a yılın transfer çalımı!
Kanarya'dan Aslan'a yılın transfer çalımı!
Dursun Özbek Fenerbahçelileri kızdırdı!
Dursun Özbek Fenerbahçelileri kızdırdı!
BJK ve GS arasında dev transfer savaşı!
BJK ve GS arasında dev transfer savaşı!
Yıldızlar depremzedeler için oynadı!
Yıldızlar depremzedeler için oynadı!
Daha Fazla Video Göster