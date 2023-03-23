23 Mart 2023, Perşembe
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Jorge Jesus'a büyük şok! Yine rakibi oldu
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Buna karşın sezon sonunda Brezilya'ya geri döneceği iddia edilen başarılı çalıştırıcı, çıkan haberleri yalanlamıştı. Brezilya'ya geri dönme hayali bilinen Jorge Jesus'un hayallerini suya düşürecek bir gelişme yaşandı.