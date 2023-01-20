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Videolar Spor Videoları Jorge Jesus: Bu turnuvada final oynamak istiyoruz

Jorge Jesus: Bu turnuvada final oynamak istiyoruz

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Giriş: 20.01.2023 09:37
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale yükselme mücadelesinde Fenerbahçe evinde 1.Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı lacivertli taraftarların rahat geçmesini beklediği karşılaşmada zorlanan Kanarya maçı 89. dakikada Valencia'nın attığı golle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
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