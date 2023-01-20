20 Ocak 2023, Cuma
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Jorge Jesus: Bu turnuvada final oynamak istiyoruz
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale yükselme mücadelesinde Fenerbahçe evinde 1.Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı lacivertli taraftarların rahat geçmesini beklediği karşılaşmada zorlanan Kanarya maçı 89. dakikada Valencia'nın attığı golle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.