09 Haziran 2022, Perşembe
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Jorge Jesus 9 oyuncunun bileti kesti
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli hocası Jorge Jesus, kulüpte fırtınalar estiriyor. Sarı lacivertli takımda hangi oyuncular gidecek? Tecrübeli hoca 9 futbolcunun biletini kesti. Spor basını merak edilen o isimlere ulaşırken Jesus'un transferi için yönetime rapor verdiği o yıldızın da ismi belli oldu.