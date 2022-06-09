Jorge Jesus 9 oyuncunun bileti kesti

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli hocası Jorge Jesus, kulüpte fırtınalar estiriyor. Sarı lacivertli takımda hangi oyuncular gidecek? Tecrübeli hoca 9 futbolcunun biletini kesti. Spor basını merak edilen o isimlere ulaşırken Jesus'un transferi için yönetime rapor verdiği o yıldızın da ismi belli oldu.