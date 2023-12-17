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Jimnastik salonunu ararken hayatı değişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 11:24
20 yaşındaki Cansu Bektaş, 7 yıl jimnastik yaptı, ancak geçirdiği bir ameliyat nedeniyle spora ara verdi. Tekrar başlamak istediğinde ise yanlışlıkla halter salonuna girdi. Geçen sürede, şampiyonluklar da peş peşe geldi.
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Jimnastik salonunu ararken hayatı değişti
Jimnastik salonunu ararken hayatı değişti
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