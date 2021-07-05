Jigolo çetesinden şantaj vurgunu! Çıplak fotoğraflar isteyerek ağlarına düşürdüler

100 bin kişiyi dolandıran ve İstanbul’da çökertilen jigola çetesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çetenin mağdurlarından 22 yaşındaki bir internet kafe çalışanı, bir arkadaşının para kazanma vaadiyle kendisini kandırdığını anlattı.