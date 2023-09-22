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Japonya'da Samba! Filenin Sultanları Brezilya'yı rahat geçti | Üst üste 20. galibiyet

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Giriş: 22.09.2023 13:05
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi Japonya'daki elemelerde grubundaki beşinci maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-0'la rahat geçerken üst üste 20. galibiyetini de aldı.
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