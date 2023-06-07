07 Haziran 2023, Çarşamba
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İtalyanlardan Galatasaray'a sürpriz takas önerisi! Bir dönem Aslan istemişti...
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Olimpiu Morutan için İtalya'dan sürpriz bir teklif geldi. İtalyan ekibi Salernitana Morutan'a karşılık olarak bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Eric Botheim'ı sarı kırmızılılara önerdi. İşte detaylar...