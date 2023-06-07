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İtalyanlardan Galatasaray'a sürpriz takas önerisi! Bir dönem Aslan istemişti...

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Giriş: 07.06.2023 09:20
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Olimpiu Morutan için İtalya'dan sürpriz bir teklif geldi. İtalyan ekibi Salernitana Morutan'a karşılık olarak bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Eric Botheim'ı sarı kırmızılılara önerdi. İşte detaylar...
Galatasaray’a sürpriz takas önerisi
Galatasaray'a sürpriz takas önerisi
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