İtalyanlar bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün'ün peşinde! ''Yeni Cengiz Ünder''

Son dakika spor haberleri... Bonservisi Galatasaray’da bulunan Adana Demirsporlu genç futbolcu Yunus Akgün için İtalyan basını çok flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Yunus Akgün'ü bir dönem Roma'da fırtınalar estiren Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e benzeten İtalyanlar, Yunus Akgün'ü Fiorentina, Lazio ve Roma gibi İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği öne sürdü. 21 yaşındaki kanat oyuncusundan "Yeni Cengiz Ünder" olarak bahsedildi.