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İsviçre'de gol sesi çıkmadı: Fırtına turu Trabzon'a bıraktı

İsviçre'de gol sesi çıkmadı: Fırtına turu Trabzon'a bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 09:49
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. İşte maçta yaşananlar...
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