23 Ocak 2022, Pazar
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İşte yılın ilk derbisi Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin yakından takip edeceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçında ekiplerin sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler...