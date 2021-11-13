İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, grubun averaj takımı olan rakibini farklı geçip Norveç'le arasında olan averaj farkını da kapatmak istiyor. Teknik direktör Stefan Kuntz da ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.