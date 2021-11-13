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Videolar Spor Videoları İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

İşte Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...

İHA
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Giriş: 13.11.2021 10:41
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, grubun averaj takımı olan rakibini farklı geçip Norveç'le arasında olan averaj farkını da kapatmak istiyor. Teknik direktör Stefan Kuntz da ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11’leri...
Türkiye - Cebelitarık maçının muhtemel 11'leri...
GOL | Belçika U21 2-0 Türkiye U21
GOL | Belçika U21 2-0 Türkiye U21
GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21
GOL | Belçika U21 1-0 Türkiye U21
A Milli Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını tamamladı
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