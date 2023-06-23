İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları! Tanıtımda muhteşem video

Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'i 2021-22 sezonunda şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekip geçtiğimiz sezonu istediği gibi bitirememişti. Yeni sezon öncesi yeniden şampiyonluk parolası ile yola çıkan Trabzonspor, forma sponsoru olarak Joma ile anlaştı. Karadeniz Fırtınası anlaşma sonrası 2023-24 sezonunda giyeceği yeni formaların tanıtımını yaptı.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ise beklentilerin uzağında noktalamıştı. Yeni sezona Ertuğrul Doğan başkanlığında ve Nenad Bjelica yönetiminde başlayacak olan Trabzonspor'de hedef şampiyonluk. Fırtına, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken formalarını da tanıttı.