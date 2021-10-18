18 Ekim 2021, Pazartesi
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İşte Trabzonspor'u Fenerbahçe maçında zafere taşıyan konuşma
Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 3-1 kazanarak zirveye oturdu. Bordo mavililerin resmi Twitter hesabından Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın maç öncesi konuşmasının yer aldığı bir video klip yayınlandı. İşte Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında zafere taşıyan konuşma.