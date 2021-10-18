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İşte Trabzonspor'u Fenerbahçe maçında zafere taşıyan konuşma

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Giriş: 18.10.2021 16:31
Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 3-1 kazanarak zirveye oturdu. Bordo mavililerin resmi Twitter hesabından Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın maç öncesi konuşmasının yer aldığı bir video klip yayınlandı. İşte Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında zafere taşıyan konuşma.
İşte Trabzonspor’u Fenerbahçe maçında zafere taşıyan konuşma
İşte Trabzonspor'u Fenerbahçe maçında zafere taşıyan konuşma
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