İşte Sergen Yalçın’ı bitiren 10 hata

Beşiktaş'ın son 15 maçta sadece 2 galibiyet alabilmesi ve sezonun ortası bile gelmeden takımın nerdeyse hedefsiz kalması sonrası beklendiği gibi Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın takımı sezona iyi hazırlanmaması, oyuncularla arasındaki diyalog sorunu, idman metodları ve kadro tercihleri gibi birçok etken sebebiyle Kartal'daki macerası erken bitti.