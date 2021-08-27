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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri

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Giriş: 27.08.2021 13:49
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşeceği rakipler belli oldu. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Olimpiyakos, Frankfurt ve Antwerp eşleşti. E Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri ise Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya oldu.
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