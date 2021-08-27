İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşeceği rakipler belli oldu. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Olimpiyakos, Frankfurt ve Antwerp eşleşti. E Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri ise Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN