28 Ağustos 2021, Cumartesi
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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşeceği rakipler belli oldu. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe Olimpiyakos, Frankfurt ve Antwerp eşleşti. E Grubu'nda yer alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri ise Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya oldu.