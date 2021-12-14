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İşte Beşiktaş'ın teknik direktör kararı

İHA
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Giriş: 14.12.2021 10:20
Uzun bir toplantı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ceyhun Kazancı, “Bütün yöneticilerin görüşleri, başkanımızın yorumları ve akabinde birkaç isim daha gündeme geldi. Bunlarla ilgili detaylı bir çalışma kararı aldık. Bu çalışma sürecinde de Önder hocayla devam kararı aldık. Dün de müthiş bir liderlik yaptı ve güzel bir galibiyet aldık. Yarın öbür gün isimlerle ilgili çalışmalarımız sonuçlanınca detaylı bilgi vereceğiz” dedi.
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